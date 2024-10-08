Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Динамо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Металлург» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 8 октября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Магнитогорский клуб после 13 матчей набрал 12 баллов. Подопечные Андрея Разина располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что «Металлург» одержал три победы подряд.

Московское «Динамо» находится на седьмом месте в таблице Запада, имея в активе 13 очков после 13 встреч.

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: канадец Гру покоряет КХЛ, Заварухин неожиданно угодил в кризис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android