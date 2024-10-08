«Металлург» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 октября, в Магнитогорске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» примет на своём льду московское «Динамо». Встреча на стадионе «Арена-Металлург» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Магнитогорский клуб после 13 матчей набрал 12 баллов. Подопечные Андрея Разина располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Отметим, что «Металлург» одержал три победы подряд.

Московское «Динамо» находится на седьмом месте в таблице Запада, имея в активе 13 очков после 13 встреч.