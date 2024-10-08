Чешский комментатор раскритиковал Доминика Гашека за слова о россиянах в НХЛ

Чешский комментатор Михал Джинок на своей странице в социальной сети Х выступил с критикой слов экс-голкипера Доминика Гашека о россиянах, выступающих в НХЛ.

«Мне эти слова надоели. Я один из тех, кто поддерживает Украину, где может, и меня очень обидело, что вы предполагаете, что просмотр/комментирование НХЛ делает меня де-факто сторонником [российского] режима. Единственной проблемой россиян, играющих в НХЛ, остаётся аватарка Овечкина в соцсети. Остальные молчат, и я думаю, что так, наверное, лучше.

Кстати, о моральной стороне вопроса. Доминик, вы уже могли знать, что такое Россия в 2011 году, но всё равно поехали туда играть.

И, если вы хотите подать пример. Я правильно понимаю, что под сводами арены «Баффало» больше нет стяга с вашей фамилией? Вы уже спрашивали об этом в клубе? Вы же так не хотите быть сторонником этого.

Я ценю любую поддержку со стороны Украины, но это уже перебор. Я бы понял, если бы вы говорили о конкретных игроках, которые как-то себя проявили или сказали что-то… Вы можете позволить себе годами оставаться без работы, в отличие от простого смертного», — написал Джинок.