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Панарин приступил к тренировкам после травмы, он планирует сыграть в первом матче сезона

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин приступил к тренировкам после травмы, сообщает New York Post.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, я смогу принять участие [в первой игре]», — заявил Панарин.

Напомним, 2 октября Панарин покинул встречу с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4) в первом периоде из-за травмы нижней части тела. Это уже второй матч предсезонки, который Панарин не смог закончить. В ночь на 25 сентября россиянин из-за повреждения не сумел доиграть встречу с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

32-летний Панарин стал лидером «Нью-Йорк Рейнджерс» по количеству голов (49) и результативных передач (71) в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги.

В первой официальной игре сезона‑2024/2025 НХЛ «Рейнджерс» 10 октября сыграют на выезде с «Питтсбург Пингвинз».