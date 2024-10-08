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«Сам порой не понимаю, почему так». Экс-игрок СКА — о ротации голкиперов армейского клуба

«Сам порой не понимаю, почему так». Экс-игрок СКА — о ротации голкиперов армейского клуба
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Бывший вратарь СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Сергей Черкас высказался о частой смене голкиперов в армейском клубе по ходу матчей.

— Тренеры СКА слишком часто меняют вратарей.
— Сам порой не понимаю, почему так. Тренерам виднее. Мне было бы не очень комфортно в таких условиях. Но сейчас другие времена на дворе. Нужно уметь выигрывать конкуренцию, — приводит слова Черкаса «РБ Спорт».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что СКА может обменять голкипера Никиту Серебрякова в ЦСКА или московское «Динамо». В текущем сезоне 28-летний Серебряков провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где отразил 85,3% бросков.

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