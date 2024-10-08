Экс-нападающий клубов НХЛ поделился ожиданиями от игры Матвея Мичкова в сезоне

Бронзовый призёр Олимпийских игр, бывший игрок клубов НХЛ Сергей Самсонов поделился ожиданиями от выступления российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в новом сезоне.

«Филадельфия» очень грамотно подошла к его развитию, внедрению в команду. Его поставили играть с хорошими опытными игроками (Оуэном Типпетом и Морганом Фростом) в топ-6, где он, как я думаю, и должен играть. Он потихоньку набирает обороты.

Однозначно у него есть талант, в него верят, ему помогут раскрыться. В регулярном сезоне всё-таки совсем другой хоккей, в отличие от предсезонки. Первые 10 игр в сезоне ребята вкатываются, через 10 игр будет ещё более интенсивный хоккей. Матвею очень важно прогрессировать в каждой игре, но, повторюсь, мне очень нравится, как «Филадельфия» подошла к его развитию», — цитирует Самсонова ТАСС.

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи» и заработал 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи.