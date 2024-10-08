«В обороне проходной двор». Обладатель Кубка Стэнли Ковалёв — о защите «Рейнджерс»

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв назвал защитную линию «Нью-Йорк Рейнджерс» слабым местом команды.

— В этом году было 30 лет со времени последнего Кубка Стэнли, выигранного «Рейнджерс». Вы были в той команде. Чего на ваш взгляд, не хватает «Рейнджерс», чтобы снова стать чемпионом?

— У нас в то время была укомплектованная команда, которую очень редко получается собрать. Не было дыр в составе, в каждой линии всё было ровно. Что я говорю про «Рейнджерс» на протяжении двух-трёх лет: команде нужно взять хотя бы двух хороших защитников. В обороне проходной двор. Если они надеются, что нападающие достаточно забьют, а Игорь Шестёркин всё поймает…

Нужно отыграть 82 игры в сезоне, и ещё плюс плей-офф, а каждый раунд может дойти до семи игр. Поэтому нельзя давать своему вратарю каждый матч ловить по 30-35 шайб, на него ложится большая нагрузка. Если в «Рейнджерс» возьмут пару хороших защитников, которые будут на самом деле лидерами в команде, как в наше время были Сергей Зубов и Брайан Лич, то у команды есть огромный потенциал выиграть кубок снова, — цитирует Ковалёва «РБ Спорт».