СКА одержал 650-ю победу в регулярках КХЛ в юбилейном матче Романа Ротенберга

Вчера, 7 октября, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА одержал 650-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 943 матча: 544 выигрыша приходятся на основное время, 48 на дополнительное и 58 на серии послематчевых бросков. Данный показатель – лучший среди всех команд лиги.

Напомним, победный матч СКА стал юбилейным для главного тренера команды с берегов Невы Романа Ротенберга. Специалист провёл 200-й матч в качестве наставника СКА. В этих встречах он одержал 134 победы.