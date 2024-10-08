СКА одержал 650-ю победу в регулярках КХЛ в юбилейном матче Романа Ротенберга
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Вчера, 7 октября, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5) 1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5) 2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5) 2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5) 2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4) 3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3) 3:4 Никишин – 61:47 (3x3)
Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА одержал 650-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 943 матча: 544 выигрыша приходятся на основное время, 48 на дополнительное и 58 на серии послематчевых бросков. Данный показатель – лучший среди всех команд лиги.
Напомним, победный матч СКА стал юбилейным для главного тренера команды с берегов Невы Романа Ротенберга. Специалист провёл 200-й матч в качестве наставника СКА. В этих встречах он одержал 134 победы.
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