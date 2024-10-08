Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

СКА одержал 650-ю победу в регулярках КХЛ в юбилейном матче Романа Ротенберга

СКА одержал 650-ю победу в регулярках КХЛ в юбилейном матче Романа Ротенберга
Комментарии

Вчера, 7 октября, в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) санкт-петербургский СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме со счётом 4:3 ОТ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 4
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Бардаков (Зайцев, Плешков) – 08:12 (5x5)     1:1 Берёзкин (Сергеев, Черепанов) – 15:31 (5x5)     2:1 Шалунов (Берёзкин, Береглазов) – 20:14 (5x5)     2:2 Плотников (Бардаков) – 30:37 (5x5)     2:3 Плотников (Деанджело, Алистров) – 35:35 (5x4)     3:3 Каюмов (Сергеев, Шалунов) – 52:32 (5x3)     3:4 Никишин – 61:47 (3x3)    

Как сообщает пресс-служба армейского клуба, СКА одержал 650-ю победу в регулярных чемпионатах КХЛ. На это достижение у армейцев ушло 943 матча: 544 выигрыша приходятся на основное время, 48 на дополнительное и 58 на серии послематчевых бросков. Данный показатель – лучший среди всех команд лиги.

Напомним, победный матч СКА стал юбилейным для главного тренера команды с берегов Невы Романа Ротенберга. Специалист провёл 200-й матч в качестве наставника СКА. В этих встречах он одержал 134 победы.

Материалы по теме
Фото
СКА показал, что подарил Роману Ротенбергу за 200 матчей во главе клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android