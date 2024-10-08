«Скажем, что он следующий Павел Буре». The Athletic — о Матвее Мичкове в новом сезоне

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic поделился ожиданиями от первого сезона российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Матвей Мичков приходит в НХЛ с почти такой же шумихой, как и его коллега-россиянин Александр Овечкин. Овечкин дебютировал с 52 голами и 106 очками в дебютном сезоне, и сравнивать Мичкова с кем-то вроде него совершенно несправедливо. Поэтому вместо этого мы будем гораздо более разумными и скажем, что он следующий Павел Буре, дебютировавший с 34 голами и 60 очками», — написал Макиндоу в статье.

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи» и заработал 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи.