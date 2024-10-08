Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Скажем, что он следующий Павел Буре». The Athletic — о Матвее Мичкове в новом сезоне

«Скажем, что он следующий Павел Буре». The Athletic — о Матвее Мичкове в новом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic поделился ожиданиями от первого сезона российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова в НХЛ.

«Матвей Мичков приходит в НХЛ с почти такой же шумихой, как и его коллега-россиянин Александр Овечкин. Овечкин дебютировал с 52 голами и 106 очками в дебютном сезоне, и сравнивать Мичкова с кем-то вроде него совершенно несправедливо. Поэтому вместо этого мы будем гораздо более разумными и скажем, что он следующий Павел Буре, дебютировавший с 34 голами и 60 очками», — написал Макиндоу в статье.

Напомним, 19-летний Мичков подписал контракт новичка с «Филадельфией» в минувшем межсезонье. Соглашение рассчитано на три года. Россиянин был выбран клубом в 2023 году на драфте НХЛ под седьмым номером.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи» и заработал 41 очко в 47 матчах. Он забросил 19 шайб и сделал 22 голевые передачи.

Материалы по теме
Журналист Daily Faceoff дал прогноз на количество очков Матвея Мичкова в сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android