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«Наихудший результат». Легенда ЦСКА высказался о двух поражениях клуба с общим счётом 0:11

«Наихудший результат». Легенда ЦСКА высказался о двух поражениях клуба с общим счётом 0:11
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Вице-президент КХЛ по развитию и легенда ЦСКА Валерий Каменский высказался о двух поражениях армейского клуба с общим счётом 0:11 — от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).

— Что вы думаете о последних матчах ЦСКА? Москвичи потерпели два поражения подряд с общим счётом 0:11.
— Конечно, это наихудший результат, для ЦСКА это тяжёлая ситуация. Но, я думаю, у них довольно мобильная команда, она сейчас строится. У них большие перемены были. Поэтому бывают такие осечки. Но я думаю, что они выберутся и будут всё равно самой конкурентной командой в лиге.

— То есть, на ваш взгляд, главная проблема заключается именно в несыгранности обновлённого состава?
— Естественно! Команда с одного-двух матчей не строится. Команда строится постепенно и постепенно подходит к плей-офф. Ушли ветераны команды, лидеры. Взяли молодых ребят, которым нужно время, чтобы сплотиться и сделать правильные выводы. Чтобы вот таких провалов не было, нужно время, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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