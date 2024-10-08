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Плющев о Ротенберге: из тренеров, кто добивался чего-то, никто не смотрит на число матчей

Плющев о Ротенберге: из тренеров, кто добивался чего-то, никто не смотрит на число матчей
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал слова наставника СКА Романа Ротенберга, который раскритиковал КХЛ за то, что его не поздравили с 200 матчами во главе армейского клуба.

«Надо считать не матчи, а количество выигранных турниров, причём значимых. Первенство России, Кубок Гагарина и так далее. А мы уже всё считаем — матчи, передачи, рекорды. На первом месте должно быть содержание игры, то, как её уровень отвечает потребностям болельщиков.

Слова Ротенберга? Мне показалось, он сказал про дискредитацию по национальному признаку не в шутку, а вполне серьёзно. Хотя при чём тут национальность? Насколько я помню, он и сам в КХЛ занимает должность, у них должны быть какие-то программы на сей счёт. Ротенберг в общем-то ещё молодой тренер. Но из тех специалистов, кто чего-то добивался, никто таких вещей не замечает. Собственно сам хоккей должен быть на первом месте», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

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