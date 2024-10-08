Ковалёв назвал российских игроков, которые лучше Овечкина оснащены в техническом плане

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли, тренер «Спартака» Алексей Ковалёв высказался о стиле игры российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Специалист красно-белых заявил, что форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и экс-нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк лучше Овечкина оснащены техническими данными.

— Некоторое время назад много обсуждали ваше высказывание про Овечкина, что бросок — это не уникально…

— Если меня спрашивают про игру Овечкина, то отвечу, что Саня умеет забивать голы и знает свою точку, оттуда он много шайб забросил. Но когда есть вопрос по техническим данным, то есть игроки, которые лучше оснащены в этом плане, — Дацюк, Малкин. Если меня спросят, какие хоккеисты мне нравятся, то я, конечно, выберу тех, кто ближе ко мне по индивидуальному стилю, кто может создать непредсказуемый момент из ничего. Мне нравится, когда люди делают вещи, которые никто не ждёт. Каждый раз человек выходит на лёд, и никогда не знаешь, что он сейчас может сделать с шайбой.

А люди могут придираться к любым словам. Я всегда был за русских игроков, чтобы наши ребята побивали рекорды и становились лучшими, чтобы мы гордились ими. Стиль Овечкина может не нравиться, но он забивает голы и показывает, насколько сильны русские хоккеисты в другой стране, — приводит слова Ковалёва «РБ Спорт».

Напомним, до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах Овечкину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.