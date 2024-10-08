Спортивный директор московского «Динамо» рассказал, чего не хватает Комтуа в сезоне

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин заявил, что нападающему бело-голубых Максу Комтуа для хорошей игры в сезоне не хватает «физики».

«У него много хороших решений на льду. Единственное, мне кажется, ему где-то немного не хватает «физики». С чем это связано, непонятно. Вроде бы он все сборы прошел, может, для него это тяжело. У него таких сборов не было, в Северной Америке сезон стартует позже. Поэтому надеемся, что он доберёт физических кондиций. Так, уровень мастерства у него высокий, есть бросок, передача, создаёт партнёрам моменты. Ждём улучшения как у него, так и у остальных ребят», — приводит слова Сопина ТАСС.

25-летний Комтуа в нынешнем сезоне провёл 10 матчей, в которых забросил три шайбы.