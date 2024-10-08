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Крикунов о матчах Ротенберга: Точицкий забыл всё хорошее, что для него было сделано в СКА

Крикунов о матчах Ротенберга: Точицкий забыл всё хорошее, что для него было сделано в СКА
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал слова главного тренера СКА Романа Ротенберга о том, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем в лиге. Напомним, перед игрой с «Локомотивом» (4:3 ОТ) на арене прошла церемония чествования форварда ярославского клуба Александра Радулова, забросившего 250 шайб в КХЛ. Церемонию провёл вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий, который ранее работал в СКА.

«Сильно удивлён тем, что было вчера в Ярославле. Вице-президент КХЛ приехал поздравить с юбилейным голом Александра Радулова, при этом забыл, видимо, не случайно, про юбилейный 200-й матч главного тренера СКА Романа Ротенберга. Разве не повод поздравить тренера? Почему какие-то личные отношения выходят на первый план? Видимо, Точицкий забыл всё хорошее, что для него было сделано в СКА. Так нельзя, это как минимум непрофессионально и не по-человечески.

Могу сказать, что и меня КХЛ не поздравила ни с 600-м матчем, ни с 800-м. Хорошо, что хоть не забыли поздравить с 1000-м. Помнится, и ещё одного выдающегося тренера, выигрывавшего Кубок Гагарина, не поздравили с юбилеем», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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