Юдин о 200 матчах Ротенберга: это тренер нового поколения, ему важно развитие всего хоккея

Экс-защитник сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал юбилейный, 200-й матч Романа Ротенберга на посту наставника СКА.

«Бесспорно, фигура Романа Борисовича сейчас на слуху и на виду. Это тренер нового поколения, который старается перенять у других наставников только лучшее. СКА сейчас я бы отнёс к тем клубам, кому важен не только сиюминутный результат, а важно развитие не только своей школы, но и всего нашего хоккея. Поэтому Роман Борисович и его помощники доверяют молодым, порой рискуя командным результатом.

То же самое можно сказать и о работе Ротенберга в сборной, где всегда много молодёжи и всегда есть стремление к развитию. Вчера для Романа Борисовича на посту главного тренера СКА был юбилейный, 200-й матч. Хотелось бы ему пожелать ещё не один подобный рубеж преодолеть и продолжать работать на благо отечественного хоккея», — сказал Юдин «Чемпионату».