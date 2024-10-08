«Подняли кипиш на ровном месте». Кожевников — о поражениях ЦСКА с общим счётом 0:11

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о двух поражениях армейского клуба с общим счётом 0:11 — от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).

«Если ЦСКА и сегодня проиграет [«Салавату Юлаеву»], не думаю, что Воробьёва уберут. Армейцы не любят резких перемен. Всё бывает! В Национальной хоккейной лиге бывают серии поражений и пострашнее, и ничего, тренер работает, никто его не трогает. У ЦСКА были неплохие матчи. Два последних только провальные.

У нас поднимают шухер по каждому вопросу. Комар сел — уже шухер! Подняли кипиш на ровном месте. У нас шухерная пресса. Стоит одному дебилу что-то сказать, и все начинают: «Тренер такой-то!» Хватит бред этот нести, какая-то палата номер шесть», — цитирует Кожевникова Legalbet.