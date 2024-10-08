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Анисин о матчах Ротенберга: если КХЛ поздравляет с юбилеями игроков, то и тренеров должна

Анисин о матчах Ротенберга: если КХЛ поздравляет с юбилеями игроков, то и тренеров должна
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Трёхкратный олимпийский чемпион Вячеслав Анисин прокомментировал итоги матча «Локомотив» — СКА (3:4 ОТ). Эта встреча была юбилейной, 200-й Романа Ротенберга на посту главного тренера армейцев.

«Вчера смотрел матч лидеров «Локомотив» — СКА. Игра понравилась и по накалу, и по содержанию. Обе команды много атаковали, ярославцы не играли закрыто, как они действуют обычно. Не понял момент, когда СКА остался втроём. Судьи вроде бы пошли смотреть удаление Педана, сдвинул он ворота или нет, но дали 2+2 Григоренко, хотя на льду это нарушение на зафиксировали. Лига этот эпизод никак не прокомментировала. Странно, ведь зрителям ничего не было понятно, в трансляцию это не попало.

Почему не поздравили Ротенберга с 200-м матчем? Я сам этот момент тоже не понял. С утра вся пресса писала об этом, лига не могла не знать. Приехал представитель КХЛ и на арене поздравил Александра Радулова с 250-й шайбой, но про Романа ничего не сказал. Я считаю, так нельзя. Если КХЛ поздравляет с юбилеями игроков прямо на стадионе, то и тренеров тоже должна. Потому что мы все одна хоккейная семья и нельзя выделять кого-то определённого, а про кого-то специально забывать», — сказал Анисин «Чемпионату».

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