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Плющев — об игре московского «Динамо»: ошибки прошлого сезона исправлены не были

Плющев — об игре московского «Динамо»: ошибки прошлого сезона исправлены не были
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил результаты московского «Динамо» на старте текущего сезона КХЛ и заявил, что ошибки, допущенные по ходу прошлого сезона, не были исправлены.

«Ошибки конца прошлого сезона перешли на новый сезон. Почему их не учли – не знаю, почему не сделали выводы – тоже. Почему-то в «Динамо» посчитали, что в новом сезоне все задачи будут решены, хотя ничего для их решения не сделали. Все ошибки, допущенные в прошлом сезоне, исправлены не были. Всё катилось как катилось и теперь прикатилось.

Вообще, игра «Динамо» напоминает мне определение революционной ситуации из марксистско-ленинской философии. Когда верхи не могут, а низы не хотят. В «Динамо» всё наоборот. Низы хотят, а верхи не могут», – цитирует Плющева Metaratings.ru.

В текущем сезоне московское «Динамо» одержало шесть побед в 13 матчах и на данный момент расположилось на седьмом месте в таблице Западной конференции КХЛ. В семи стартовых матчах бело-голубые одержали лишь две победы.

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