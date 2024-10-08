Инсайдер НХЛ рассказал о сроках возвращения в состав вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко. Голкипер получил травму в первом матче плей-офф первого раунда с «Нэшвиллом» и до сих пор не выходил на лёд.

«Тэтчер Демко и эта загадочная ситуация с восстановлением колена. Там не так много подробностей о том, что на самом деле происходит, но, опять же, те же сроки, 3–4 недели. Если это перейдёт на четвёртую неделю, я не думаю, что должна быть паника по всем направлениям. Если они смогут включить его в состав в начале регулярного сезона, через месяц в худшем случае, я думаю, это поставит «Ванкувер» в действительно хорошую позицию для удачного сезона», — цитирует Дрегера TSN.

В прошлом регулярном чемпионате на счету голкипера 51 встреча, 35 побед и пять «сухих» матчей. Незадолго до старта плей-офф он пропустил 14 игр из-за травмы колена.