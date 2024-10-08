Губерниев: благодаря Роману Ротенбергу хоккей стал ещё популярнее в стране

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев оценил прогресс главного тренера СКА Романа Ротенберга и заявил, что благодаря ему в России растёт популярность хоккея.

«Роман Ротенберг – большой молодец и человек редкого трудолюбия. Я с ним много общаюсь, слежу за СКА и сборной России. Он невероятно вырос, продолжает расти и учиться у лучших. Я в него очень верю как в тренера. Здорово, что он держит удар и идёт вперёд. Организация «Красной машины» и «Красной машины Юниор» совершенно фантастическая.

Уверен, что на 200-м матче он не остановится и будет продолжать учиться и работать. С детства за ленинградский хоккей! Конечно, во многом благодаря его медийности хоккей стал ещё популярнее в стране. Он стремится не только к личному успеху и продвижению личного бренда, но и радеет за общее дело. Это видно», – цитирует Губерниева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ранее Ротенберг остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила его с 200-м матчем в карьере. СКА обыграл ярославский «Локомотив» со счётом 4:3 в овертайме.