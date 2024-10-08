«Миннесота» подписала новый контракт с голкипером Йеспером Валльстедтом, сообщает пресс-служба клуба. Контракт рассчитан сроком на два года на общую сумму $ 4,4 млн (кэпхит $ 2,2 млн) и вступит в силу с сезона-2025/2026.

21-летний вратарь дебютировал в НХЛ 10 января. Валльстедт одержал две победы в трёх матчах с коэффициентом надёжности 3,01 и проценте отражённых бросков 89,7%. Он дважды был назван игроком недели в Американской хоккейной лиги, выступая за «Айову» в прошлом сезоне, где он одержал 22 победы в 45 матчах с 91% процентом отражённых бросков и двумя сухими матчами.

Валльстедт был выбран «Миннесотой» в первом раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 20-м номером, завоевал бронзовую медаль со сборной Швеции на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди юниоров 2022 года, а также принял участие в чемпионате мира среди юниоров 2021 года и Кубке Глинки-Гретцки 2019 года.