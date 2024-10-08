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Бывший голкипер «Торпедо» Адам Гуска подписал контракт с швейцарским «Лугано»

Бывший голкипер «Торпедо» Адам Гуска подписал контракт с швейцарским «Лугано»
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Бывший голкипер «Торпедо» Адам Гуска подписал однолетний контракт с швейцарским «Лугано», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшее межсезонье вратарь не принял квалификационное предложение «Торпедо» и покинул команду. Права на игрока в КХЛ сохраняются за нижегородским клубом. Адам в среду пройдёт медицинский осмотр, после которого присоединится к команде.

27-летний Гуска выступал за нижегородскую команду с сезона-2022/2023, в котором словак принял участие в 28 матчах регулярного чемпионата, пропустив 68 шайб и отразив 91,3% бросков. В прошлом сезоне Гуска одержал 20 побед в 45 матчах регулярного чемпионата КХЛ и принял участие в одном матче плей-офф.

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