Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ: Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс»

Инсайдер НХЛ: Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс»
Комментарии

Инсайдер НХЛ Кевин Уикс заявил, что российский голкипер Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину новый контракт сроком на восемь лет с зарплатой $ 11 млн в год.

Ранее инсайдер НХЛ Молли Уокер сообщала, что Шестёркин при подписании нового контракта попросит у «Рейнджерс» зарплату около $ 12 млн в год, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android