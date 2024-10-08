Инсайдер НХЛ: Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс»

Инсайдер НХЛ Кевин Уикс заявил, что российский голкипер Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал россиянину новый контракт сроком на восемь лет с зарплатой $ 11 млн в год.

Ранее инсайдер НХЛ Молли Уокер сообщала, что Шестёркин при подписании нового контракта попросит у «Рейнджерс» зарплату около $ 12 млн в год, которая сделала бы его самым высокооплачиваемым вратарём в НХЛ.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн. Крупнейшая сделка на данный момент принадлежит Кэри Прайсу с его восьмилетним соглашением в «Монреале» на общую сумму $ 84 млн.