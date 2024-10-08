Журналист DailyFaceoff рассказал, какой контракт может заинтересовать Игоря Шестёркина

Журналист DailyFaceoff Кэм Робинсон подтвердил информацию, что российский голкипер Игорь Шестёркин отклонил предложение «Рейнджерс» о контракте сроком на восемь лет с зарплатой $ 11 млн в год. Это могло быть самое дорогое соглашение в истории клуба.

«Подтверждаю информацию об Игоре Шестёркине и его отказе «Рейнджерс». Недавно мне сказали, что Игорь может быть больше заинтересован в более краткосрочной сделке, возможно, на пять лет. Если «Рейнджерс» хотят контракт на восемь лет, им придётся серьёзно потратиться», — написал Робинсон в своём аккаунте в соцсети.

Напомним, сейчас у Шестёркина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн.