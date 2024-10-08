Голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды на матч с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 8 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.
Примечательно, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды. В последнее время в СМИ активно публикуются слухи о возможном обмене голкипера, который никак не может найти свою игру после возвращения из НХЛ. Основным голкипером армейцев на матч с «Салаватом Юлаевым» назначен Дмитрий Гамзин, запасным — Всеволод Скотников.
Фото: ХК ЦСКА
Состав «Салавата Юлаева»:
Фото: «Салават Юлаев»
Просветов в текущей регулярке дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА девять матчей с 90,6% отражённых бросков.