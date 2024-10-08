Голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды на матч с «Салаватом Юлаевым»

Сегодня, 8 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Примечательно, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды. В последнее время в СМИ активно публикуются слухи о возможном обмене голкипера, который никак не может найти свою игру после возвращения из НХЛ. Основным голкипером армейцев на матч с «Салаватом Юлаевым» назначен Дмитрий Гамзин, запасным — Всеволод Скотников.

Фото: ХК ЦСКА

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Просветов в текущей регулярке дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА девять матчей с 90,6% отражённых бросков.