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ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды на матч с «Салаватом Юлаевым»

Голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды на матч с «Салаватом Юлаевым»
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Сегодня, 8 октября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча начнётся в 19:30 мск. Стали известны составы команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды. В последнее время в СМИ активно публикуются слухи о возможном обмене голкипера, который никак не может найти свою игру после возвращения из НХЛ. Основным голкипером армейцев на матч с «Салаватом Юлаевым» назначен Дмитрий Гамзин, запасным — Всеволод Скотников.

Фото: ХК ЦСКА

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

Просветов в текущей регулярке дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА девять матчей с 90,6% отражённых бросков.

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