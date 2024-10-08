«Металлург» забил 4 гола в 3-м периоде и одержал волевую победу над московским «Динамо»

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась волевой победой магнитогорцев со счётом 5:3.

На 11-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Затем гости забросили три шайбы подряд — отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл. Перед стартом третьего периода магнитогорцы уступали со счётом 1:3, однако смогли переломить ход матча, забросив четыре шайбы подряд в заключительном отрезке матча. Голами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Отметим, что после третьей шайбы голкипер «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина.

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«Металлург» одержал четвёртую победу подряд. «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.