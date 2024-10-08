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Металлург — Динамо, результат матча 8 октября, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

«Металлург» забил 4 гола в 3-м периоде и одержал волевую победу над московским «Динамо»
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась волевой победой магнитогорцев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 10:11 (5x3)     1:1 Уил (О'Делл) – 15:50 (5x4)     1:2 Кудрявцев (Римашевский, Ильенко) – 18:52 (5x5)     1:3 О'Делл (Комтуа, Адамчук) – 35:07 (5x5)     2:3 Вовченко – 41:04 (5x5)     3:3 Козлов (Коробкин, Силантьев) – 48:44 (5x5)     4:3 Михайлис (Силантьев, Козлов) – 51:00 (5x3)     5:3 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 57:57 (en)    

На 11-й минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев с передач Никиты Михайлиса и Валерия Орехова. Затем гости забросили три шайбы подряд — отличились Джордан Уил, Павел Кудрявцев и Эрик О'Делл. Перед стартом третьего периода магнитогорцы уступали со счётом 1:3, однако смогли переломить ход матча, забросив четыре шайбы подряд в заключительном отрезке матча. Голами отметились Даниил Вовченко, Андрей Козлов, Никита Михайлис и Александр Петунин. Отметим, что после третьей шайбы голкипер «Металлурга» Илья Набоков был заменён на Александра Смолина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд. «Динамо» потерпело третье поражение в последних четырёх матчах.

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