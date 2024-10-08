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Журналист НХЛ рассказал, когда «Рейнджерс» и Шестёркин могут заключить новый контракт

Журналист НХЛ рассказал, когда «Рейнджерс» и Шестёркин могут заключить новый контракт
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Журналист НХЛ Винс Меркольяно заявил, что «Рейнджерс» и российский голкипер Игорь Шестёркин далеки от заключения сделки о новом контракте. Россиянин отклонил предложение клуба о соглашении на восемь лет и $ 88 млн.

«У меня нет подтверждённых цифр, но мне недавно сказали, что обе стороны далеки друг от друга, и предсезонная сделка маловероятна. Я также слышал, что не стоит исключать возможность повторных переговоров в течение сезона, но Игорь, похоже, готов делать ставку на себя и ждать.

Очевидно, что угроза попадания Игоря в неограниченный список агентов и выхода его на открытый рынок пугает «Рейнджерс» и их фанатов. Для Игоря также есть определённый риск (травма, неудачный год и т. д.) — но если он выступит отлично, это будет лучшим способом для него максимизировать свою ценность и заключить желаемую сделку», – написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

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