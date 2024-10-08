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Стало известно, когда Валерий Ничушкин вернётся в Денвер

Стало известно, когда Валерий Ничушкин вернётся в Денвер
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Журналист НХЛ Кори Масисак сообщил, что, по словам генерального менеджера «Колорадо» Криса Макфарланда, российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин прилетит в Денвер в конце октября.

«Генеральный менеджер Крис Макфарланд сказал, что Валерий Ничушкин, как ожидается, вернётся в Денвер в конце этого месяца. Что он может сделать в плане использования командных объектов, катания и так далее, пока неизвестно, и клуб работает над этим с лигой», – написал журналист в своём аккаунте в соцсети.

По ходу прошлого сезона россиянин был отстранён от игр на шесть месяцев, его возвращение должно случиться в ноябре. Ничушкин был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ. Плей-офф-2023/2024 стал вторым подряд, который россиянин не смог доиграть по личным причинам.

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