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Кудашов — о поражении от «Металлурга»: начались вольности, и результат дал о себе знать

Кудашов — о поражении от «Металлурга»: начались вольности, и результат дал о себе знать
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Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:5), в котором бело-голубые вели с разницей в две шайбы перед третьим периодом. Один из лидеров команды Джордан Уил получил четыре штрафные минуты в середине третьего периода, а магнитогорцы реализовали большинство и забили победный гол в матче.

«Одну часть игры играли дисциплинированно, ответственно и в принципе контролировали. А потом, как бы мягко сказать, начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.

— Можете чем-то объяснить это действие Уила, когда он заработал штраф?
— Вы его пригласите сейчас на пресс-конференцию и спросите у него.

— Насколько вот такие вот моменты вас озадачивают?
— Они озадачивают всю команду — это то, о чем я сказал в первой части своей речи, что первую часть играли дисциплинированно, а потом недисциплинированно.

— То, что у вас настолько много заточено на игру ваших легионеров — насколько это вам не добавляет ресурсов в нижних звеньях?
— У нас нижние звенья, наоборот, сейчас хорошо работают. Они приносят результат, они в плюсе, они все микроматчи свои выигрывают, очень много полезного делают. Сейчас зачастую проблемы в этих двух звеньях, — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 10:11 (5x3)     1:1 Уил (О'Делл) – 15:50 (5x4)     1:2 Кудрявцев (Римашевский, Ильенко) – 18:52 (5x5)     1:3 О'Делл (Комтуа, Адамчук) – 35:07 (5x5)     2:3 Вовченко – 41:04 (5x5)     3:3 Козлов (Коробкин, Силантьев) – 48:44 (5x5)     4:3 Михайлис (Силантьев, Козлов) – 51:00 (5x3)     5:3 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 57:57 (en)    
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