Кудашов — о поражении от «Металлурга»: начались вольности, и результат дал о себе знать

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Металлурга» (3:5), в котором бело-голубые вели с разницей в две шайбы перед третьим периодом. Один из лидеров команды Джордан Уил получил четыре штрафные минуты в середине третьего периода, а магнитогорцы реализовали большинство и забили победный гол в матче.

«Одну часть игры играли дисциплинированно, ответственно и в принципе контролировали. А потом, как бы мягко сказать, начались вольности, и результат сразу дал о себе знать.

— Можете чем-то объяснить это действие Уила, когда он заработал штраф?

— Вы его пригласите сейчас на пресс-конференцию и спросите у него.

— Насколько вот такие вот моменты вас озадачивают?

— Они озадачивают всю команду — это то, о чем я сказал в первой части своей речи, что первую часть играли дисциплинированно, а потом недисциплинированно.

— То, что у вас настолько много заточено на игру ваших легионеров — насколько это вам не добавляет ресурсов в нижних звеньях?

— У нас нижние звенья, наоборот, сейчас хорошо работают. Они приносят результат, они в плюсе, они все микроматчи свои выигрывают, очень много полезного делают. Сейчас зачастую проблемы в этих двух звеньях, — цитирует Кудашова пресс-служба бело-голубых.