Андрей Разин рассказал, что стало ключевым моментом победного матча с «Динамо»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил волевую победу в матче с московским «Динамо» (5:3) и отметил важность второго гола на старте третьего периода, благодаря которому магнитогорцы сократили отставание в счёте до минимума.
«Сегодня очень плохое начало было, проигрывали в движении, ничего не получалось. Очень много технического брака было. Второй период получше был, но, к сожалению, пропустили. Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол. Думаю, что он во многом повлиял на ход дальнейшей игры, ну и большинство опять сработало. Едем дальше. Нас с победой», – цитирует Разина пресс-служба «Динамо».
«Металлург» одержал четвёртую победу подряд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
1:0 Силантьев (Михайлис, Орехов) – 10:11 (5x3) 1:1 Уил (О'Делл) – 15:50 (5x4) 1:2 Кудрявцев (Римашевский, Ильенко) – 18:52 (5x5) 1:3 О'Делл (Комтуа, Адамчук) – 35:07 (5x5) 2:3 Вовченко – 41:04 (5x5) 3:3 Козлов (Коробкин, Силантьев) – 48:44 (5x5) 4:3 Михайлис (Силантьев, Козлов) – 51:00 (5x3) 5:3 Петунин (Михайлис, Джонсон) – 57:57 (en)
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