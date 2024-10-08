Андрей Разин рассказал, что стало ключевым моментом победного матча с «Динамо»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил волевую победу в матче с московским «Динамо» (5:3) и отметил важность второго гола на старте третьего периода, благодаря которому магнитогорцы сократили отставание в счёте до минимума.

«Сегодня очень плохое начало было, проигрывали в движении, ничего не получалось. Очень много технического брака было. Второй период получше был, но, к сожалению, пропустили. Перед третьим поменяли сочетания, удачно забили второй гол. Думаю, что он во многом повлиял на ход дальнейшей игры, ну и большинство опять сработало. Едем дальше. Нас с победой», – цитирует Разина пресс-служба «Динамо».

«Металлург» одержал четвёртую победу подряд.