«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.
«Нефтехимик» забросил три безответные шайбы во втором периоде. Голами отметились Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелёв. «Амур» вышел на третий период с желанием отыграться, и хабаровчанам удалось забросить две шайбы за первые шесть минут заключительного игрового отрезка матча. Шайбы забросили Евгений Грачёв и Арно Дюрандо. «Амуру» удалось сравнять счёт в концовке третьего периода благодаря голу Яна Дрозга. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу праздновали нижнекамцы.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Таким образом, «Нефтехимик» нанёс «Амуру» второе поражение подряд. В прошлом матче нижнекамцы обыграли хабаровчан со счётом 4:1.
- 8 октября 2024
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