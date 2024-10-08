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«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам

«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
Б
Амур
Хабаровск
1:0 Селезнёв (Хоружев, Хлыстов) – 25:03 (5x5)     2:0 Шафигуллин (Дергачёв, Загидулин) – 32:32 (4x5)     3:0 Шмелёв (Митякин, Хоружев) – 34:52 (5x4)     3:1 Грачёв (Гальченюк, Мищенко) – 44:51 (5x4)     3:2 Дюрандо (Дрозг, Балдаев) – 46:11 (5x5)     3:3 Дрозг (Коротких) – 58:26 (5x5)     4:3 Лещенко – 65:00    

«Нефтехимик» забросил три безответные шайбы во втором периоде. Голами отметились Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелёв. «Амур» вышел на третий период с желанием отыграться, и хабаровчанам удалось забросить две шайбы за первые шесть минут заключительного игрового отрезка матча. Шайбы забросили Евгений Грачёв и Арно Дюрандо. «Амуру» удалось сравнять счёт в концовке третьего периода благодаря голу Яна Дрозга. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу праздновали нижнекамцы.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Нефтехимик» нанёс «Амуру» второе поражение подряд. В прошлом матче нижнекамцы обыграли хабаровчан со счётом 4:1.

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