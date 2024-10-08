«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Отметим, что минское «Динамо» вело со счётом 2:0 после второго периода. В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз и Андрей Стась. «Северсталь» смогла сравнять счёт в третьем периоде благодаря двум голам нападающего Ивана Подшивалова. Матч перешёл в овертайм, котоырй не смог выявить победителя. Победу по буллитам одержали череповчане.

Таким образом, «Северсталь» одержала две победы в трёх матчах с минским «Динамо» в сезоне.