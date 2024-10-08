Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»

«Северсталь» одержала волевую победу над минским «Динамо»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и минским «Динамо». Победу одержали хозяева со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Б
Динамо Мн
Минск
0:1 Мороз (Волков, Шипачёв) – 09:25 (5x5)     0:2 Стась (Мелош) – 36:28 (5x5)     1:2 Подшивалов – 41:35 (en)     2:2 Подшивалов (Барберио, Скоренов) – 49:10 (5x5)     3:2 Скоренов – 65:00    

Отметим, что минское «Динамо» вело со счётом 2:0 после второго периода. В составе минчан заброшенными шайбами отметились Вадим Мороз и Андрей Стась. «Северсталь» смогла сравнять счёт в третьем периоде благодаря двум голам нападающего Ивана Подшивалова. Матч перешёл в овертайм, котоырй не смог выявить победителя. Победу по буллитам одержали череповчане.

Таким образом, «Северсталь» одержала две победы в трёх матчах с минским «Динамо» в сезоне.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android