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«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл «Сочи», едва не упустив победу с 3:0

«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл «Сочи», едва не упустив победу с 3:0
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В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Витязь
Московская область
0:1 Бучельников (Чехович, Рой) – 07:31 (5x5)     0:2 Савчик (Чивилёв, Цицюра) – 17:32 (5x5)     0:3 Готье (Бучельников, Рой) – 34:26 (5x4)     1:3 Хафизов (Волков, Авершин) – 55:03 (5x5)     2:3 Тянулин (Попов) – 55:43 (5x5)     2:4 Савчик (Воронков) – 59:58 (en)    

После второго периода «Витязь» вёл с комфортным счётом 3:0. Отличились Дмитрий Бучельников, Иван Савчик и Фредерик Готье. Хозяева площадки долгое время не могли поразить ворота Дмитрия Шикина. На 55-й минуте «Сочи» с интервалом в 40 секунд забросил две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. За две секунды до конца матча голом в пустые ворота дубль оформил Савчик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» прервал свою трёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Витязю».

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