«Витязь» во второй раз в сезоне обыграл «Сочи», едва не упустив победу с 3:0

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Витязем». Победу одержала подмосковная команда со счётом 3:2.

После второго периода «Витязь» вёл с комфортным счётом 3:0. Отличились Дмитрий Бучельников, Иван Савчик и Фредерик Готье. Хозяева площадки долгое время не могли поразить ворота Дмитрия Шикина. На 55-й минуте «Сочи» с интервалом в 40 секунд забросил две шайбы подряд — отличились Тимур Хафизов и Артур Тянулин. За две секунды до конца матча голом в пустые ворота дубль оформил Савчик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Сочи» прервал свою трёхматчевую победную серию и во второй раз в сезоне уступил «Витязю».