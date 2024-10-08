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ЦСКА — Салават Юлаев. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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ЦСКА — Салават Юлаев, результат матча 8 октября, счет 2:0, КХЛ 2024-2025

«Сухой» матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев»
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Упорную победу одержали московские армейцы со счётом 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5)     2:0 Фатеев – 59:15 (en)    

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Второй период отметился большим количеством удалений. В третьем периоде «Салават Юлаев» обрушил град бросков на ворота голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Однако 21-летний вратарь армейцев не дал себя обыграть и записал на свой счёт «сухой» матч. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Егор Фатеев. Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа позволила ЦСКА прервать серию разгромных поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).

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