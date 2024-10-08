Быков: политика СКА и Романа Ротенберга направлена на развитие молодёжи

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Быков завил, что СКА во главе с главным тренером Романом Ротенбергом помогают развитию молодых хоккеистов, и оценил реакцию специалиста на непоздравление КХЛ с его юбилейным 200-м матчем.

«200 матчей – уже приличный результат. Надо отдать должное Ротенбергу, под его руководством команда и играет хорошо, и показывает результат. Кроме того, политика СКА направлена на развитие молодёжи, чтобы свои ребята получали возможность проявить себя. Это стимулирует другие клубы поступать так же и мотивирует собственных ветеранов соответствовать молодым. Для сборной России это очень здорово. Дорогу молодым, как говорится. Поэтому нельзя недооценивать работу Ротенберга и клуба. Это хороший пример для остальных команд.

Что касается самих юбилейных матчей, то, если честно, я на этом не зацикливался. Если Ротенберг обращает на это серьёзное внимание, значит, ему это важно. Думаю, некий элемент мотивации в этом есть. Каждый по-своему относится», – цитирует Быкова «ВсеПроСпорт».