Виктор Козлов — о поражении от ЦСКА: было видно, что потеряли игровой ритм

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:2) и заявил, что несколько дней отдыха выбили уфимскую команду из тонуса.

«Давно не играли. Сейчас проанализировали матч, неплохо выглядели. Уже в первой смене могли забить. Создавали моменты, хорошо играли в меньшинстве, выстояли 12 минут. Вратарь соперника хорошо сыграл. Было видно, что потеряли игровой ритм. Через матчи наберём его. Уже послезавтра «Спартак». Готовимся к матчу.

– Как ощущаете в таком графике, не спрашивали, почему такое расписание?

– Мы не задаём вопросы. Согласен, что пять дней перед матчем с «Куньлунем» и шесть дней перед игрой с ЦСКА – это сложно. В моей практике первый раз такое. Раньше были длинные паузы на Евротур, но все были в равных условиях. Таков календарь, нам надо адаптироваться и играть, – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.