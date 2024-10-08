Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на свой 200-й матч в КХЛ
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, как относится к тому, что матч с ЦСКА (0:2) стал для него юбилейным 200-м в КХЛ.
– Вам приятно от проведённого 200-го матча в КХЛ? Довольны тем, как складывается ваша тренерская карьера?
– Мне об этом сказал наш руководитель пресс-службы Денис Таипов перед игрой. Главное, чтобы было ещё больше матчей, – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.
Напомним, ранее свой 200-й матч в КХЛ провёл главный тренер СКА Роман Ротенберг. Специалист остался недоволен тем, что КХЛ не поздравила его с юбилейной отметкой, и заявил о дискриминации по национальному признаку.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5) 2:0 Фатеев – 59:15 (en)
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