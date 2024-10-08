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Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» не считает себя фаворитом перед сезоном НХЛ

Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» не считает себя фаворитом перед сезоном НХЛ
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Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что «Пингвинз» не считают себя фаворитом перед сезоном НХЛ. Команда дважды подряд не смогла пробиться в плей-офф после того, как выходила туда 16 сезонов подряд.

«Нам не нужно лишней мотивации, ведь мы не вышли в плей-офф в двух сезонах подряд. Это отложило определённый отпечаток на этот сезон, который, по ожиданиям, будет нелёгким. Мы не питаем себя иллюзиями, что являемся фаворитами сезона. Если мы не выйдем в плей-офф в третий год подряд, то это приведёт к истории, которая постепенно завершит эпоху этих «Пингвинз», — цитирует Дубаса пресс-служба клуба.

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