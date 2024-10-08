Кайл Дубас заявил, что «Питтсбург» не считает себя фаворитом перед сезоном НХЛ

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас заявил, что «Пингвинз» не считают себя фаворитом перед сезоном НХЛ. Команда дважды подряд не смогла пробиться в плей-офф после того, как выходила туда 16 сезонов подряд.

«Нам не нужно лишней мотивации, ведь мы не вышли в плей-офф в двух сезонах подряд. Это отложило определённый отпечаток на этот сезон, который, по ожиданиям, будет нелёгким. Мы не питаем себя иллюзиями, что являемся фаворитами сезона. Если мы не выйдем в плей-офф в третий год подряд, то это приведёт к истории, которая постепенно завершит эпоху этих «Пингвинз», — цитирует Дубаса пресс-служба клуба.