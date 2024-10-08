Валерий Каменский ответил на вопрос, кто из россиян может удивить в новом сезоне НХЛ

Вице-президент КХЛ по развитию и бывший хоккеист «Колорадо» и «Рейнджерс» Валерий Каменский рассказал, кто из россиян может удивить в новом сезоне НХЛ.

— Кто из россиян, на ваш взгляд, может удивить в новом сезоне НХЛ?

— Вы знаете, удивить может каждый наш российский хоккеист. Потому что ребята очень талантливые, играют на ведущих ролях в своих командах — и я хочу пожелать им продолжать делать это. А кто удивит — это мы посмотрим в конце сезона. Конечно, хотелось бы, чтобы молодые игроки тоже показали себя, чтобы и Мичков закрепился, был в лидерах. Нам, болельщикам, это приятно. Это лишний раз доказывает, что и КХЛ, и российский хоккей на самом высоком уровне, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.