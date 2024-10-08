Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сложным был матч, очень важным для нашей команды». Воробьёв — о победе над «Салаватом»

«Сложным был матч, очень важным для нашей команды». Воробьёв — о победе над «Салаватом»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что победа над «Салаватом Юлаевым» далась армейцам нелегко, и отметил игру вратаря Дмитрия Гамзина, записавшего на свой счёт «сухой» матч.

– Неплохим был у нас первый период. Во втором мы получили два численных перевеса, но мы ими не воспользовались. Сами удалились… Во второй половине заключительного периода нам пришлось много обороняться. Хорошо сыграл наш вратарь Дима Гамзин. Победа получилась трудовая.

– Можно ли этот матч сравнить, к примеру, с шестым матчем плей-офф? Учитывая два чувствительных поражения ЦСКА перед этим.
– Сложным был матч. Очень важным для нашей команды. Нет, с плей-офф, думаю, вряд ли нужно сравнивать, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5)     2:0 Фатеев – 59:15 (en)    
Материалы по теме
Видео
«Сухой» матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android