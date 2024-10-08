«Сложным был матч, очень важным для нашей команды». Воробьёв — о победе над «Салаватом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв заявил, что победа над «Салаватом Юлаевым» далась армейцам нелегко, и отметил игру вратаря Дмитрия Гамзина, записавшего на свой счёт «сухой» матч.

– Неплохим был у нас первый период. Во втором мы получили два численных перевеса, но мы ими не воспользовались. Сами удалились… Во второй половине заключительного периода нам пришлось много обороняться. Хорошо сыграл наш вратарь Дима Гамзин. Победа получилась трудовая.

– Можно ли этот матч сравнить, к примеру, с шестым матчем плей-офф? Учитывая два чувствительных поражения ЦСКА перед этим.

– Сложным был матч. Очень важным для нашей команды. Нет, с плей-офф, думаю, вряд ли нужно сравнивать, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.