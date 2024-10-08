Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Воробьёв прокомментировал отсутствие Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым»

Воробьёв прокомментировал отсутствие Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым»
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал отсутствие вратаря Ивана Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым». В последнее время в СМИ активно публикуется информация о возможном обмене голкипера.

– Вратарь Иван Просветов сегодня был резервным вратарём. Вы решили дать ему отдохнуть, учитывая слухи о его обмене?
– Мы давно решили дать ему отдохнуть. А слухи мы не комментируем.

– Дмитрий Гамзин провел второй «сухой» матч в сезоне. Он может быть первым вратарём?
– Чемпионат – это длинная дистанция. На данный момент здорово сыграл, молодец. Заслужил похвалы, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5)     2:0 Фатеев – 59:15 (en)    
Материалы по теме
Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА. Что делать армейцам с основным вратарём?
Просветов пока не оправдывает надежд ЦСКА. Что делать армейцам с основным вратарём?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android