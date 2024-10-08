Воробьёв прокомментировал отсутствие Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал отсутствие вратаря Ивана Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым». В последнее время в СМИ активно публикуется информация о возможном обмене голкипера.
– Вратарь Иван Просветов сегодня был резервным вратарём. Вы решили дать ему отдохнуть, учитывая слухи о его обмене?
– Мы давно решили дать ему отдохнуть. А слухи мы не комментируем.
– Дмитрий Гамзин провел второй «сухой» матч в сезоне. Он может быть первым вратарём?
– Чемпионат – это длинная дистанция. На данный момент здорово сыграл, молодец. Заслужил похвалы, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5) 2:0 Фатеев – 59:15 (en)
Комментарии
- 8 октября 2024
-
23:45
-
23:40
-
23:30
-
23:20
-
22:55
-
22:50
-
22:27
-
22:00
-
21:53
-
21:49
-
21:32
-
20:56
-
20:38
-
20:20
-
19:46
-
19:21
-
18:55
-
18:34
-
18:09
-
18:00
-
17:40
-
17:15
-
16:50
-
16:25
-
15:55
-
15:43
-
15:25
-
15:10
-
15:00
-
14:40
-
14:25
-
14:09
-
14:00
-
13:38
-
13:20