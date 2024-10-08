Воробьёв прокомментировал отсутствие Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал отсутствие вратаря Ивана Просветова в заявке на матч с «Салаватом Юлаевым». В последнее время в СМИ активно публикуется информация о возможном обмене голкипера.

– Вратарь Иван Просветов сегодня был резервным вратарём. Вы решили дать ему отдохнуть, учитывая слухи о его обмене?

– Мы давно решили дать ему отдохнуть. А слухи мы не комментируем.

– Дмитрий Гамзин провел второй «сухой» матч в сезоне. Он может быть первым вратарём?

– Чемпионат – это длинная дистанция. На данный момент здорово сыграл, молодец. Заслужил похвалы, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.