Панин — о поражении от ЦСКА: по содержанию хорошо играли, создали много моментов
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) и оценил влияние долгой игровой паузы на игру уфимского клуба в матче с армейцами.
«Результат отрицательный, по содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их. Только результат даёт понимание, как команда готова.
– Насколько сказалась долгая пауза между матчами?
– Не могу сказать, что она сказалась. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась, — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.
«Салават Юлаев» не играл с 1 октября, когда провёл домашний матч с «Куньлунем» (2:5).
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5) 2:0 Фатеев – 59:15 (en)
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