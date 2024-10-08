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Панин — о поражении от ЦСКА: по содержанию хорошо играли, создали много моментов

Панин — о поражении от ЦСКА: по содержанию хорошо играли, создали много моментов
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Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) и оценил влияние долгой игровой паузы на игру уфимского клуба в матче с армейцами.

«Результат отрицательный, по содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их. Только результат даёт понимание, как команда готова.

– Насколько сказалась долгая пауза между матчами?
– Не могу сказать, что она сказалась. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась, — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» не играл с 1 октября, когда провёл домашний матч с «Куньлунем» (2:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Соркин (Абрамов, Полтапов) – 15:31 (5x5)     2:0 Фатеев – 59:15 (en)    
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