Панин — о поражении от ЦСКА: по содержанию хорошо играли, создали много моментов

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги матча с ЦСКА (0:2) и оценил влияние долгой игровой паузы на игру уфимского клуба в матче с армейцами.

«Результат отрицательный, по содержанию хорошо играли, создали много моментов, но не реализовали их. Только результат даёт понимание, как команда готова.

– Насколько сказалась долгая пауза между матчами?

– Не могу сказать, что она сказалась. Мы хорошо играли, нас не зажимали в зоне, мы атаковали. Не могу сказать, что пауза сказалась, — цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.

«Салават Юлаев» не играл с 1 октября, когда провёл домашний матч с «Куньлунем» (2:5).