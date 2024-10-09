Бориса Михайлова поздравляли с юбилеем, Ярош сцепился с Науменковым. Фото победы ЦСКА

8 октября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Уверенную победу одержали московские армейцы со счётом 2:0.

Главные кадры с матча ЦСКА — «Салават Юлаев» в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Егор Фатеев. 21-летний вратарь армейцев Дмитрий Гамзин записал на свой счёт «сухой» матч.