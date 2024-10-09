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«Сент-Луис» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче НХЛ с «Сиэтлом»

«Сент-Луис» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче НХЛ с «Сиэтлом»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Данн (Эберле) – 20:27     2:0 Толванен (Эванс, Борген) – 22:20     2:1 Кайру (Томас, Фолк) – 33:42 (pp)     2:2 Броберг (Фолк, Холлоуэй) – 35:17     2:3 Кайру (Тексье) – 35:37    

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру (дубль) и Филип Броберг. За «Сиэтл» отличились Винс Данн и Ээли Толванен. Отметим, что «Сент-Луису» удалось отыграть по ходу матча преимущество соперника в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Из россиян во встрече приняли участие нападающие «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» проведёт встречу с «Миннесотой».

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