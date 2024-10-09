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«Сент-Луис» отыгрался с 0:2 и вырвал победу в матче НХЛ с «Сиэтлом»

В Сиэтле (США) на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Джордан Кайру (дубль) и Филип Броберг. За «Сиэтл» отличились Винс Данн и Ээли Толванен. Отметим, что «Сент-Луису» удалось отыграть по ходу матча преимущество соперника в две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Из россиян во встрече приняли участие нападающие «Блюз» Павел Бучневич и Алексей Торопченко.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» проведёт встречу с «Миннесотой».

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