Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Флорида» обыграла «Бостон» в матче с десятью голами на старте нового сезона НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (дубль), Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт, Джона Гаджович и Эван Родригес. За «Бостон» отличились Павел Заха, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Давид Пастрняк.

Из россиян во встрече приняли участие вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, защитник «Пантерз» Сергей Куликов и игрок «Брюинз» Никита Задоров. Отметим, что команды провели первый матч в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Оттавой», а «Бостон» проведёт встречу с «Монреалем».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: