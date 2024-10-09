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«Флорида» обыграла «Бостон» в матче с десятью голами на старте нового сезона НХЛ

«Флорида» обыграла «Бостон» в матче с десятью голами на старте нового сезона НХЛ
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В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Беннетт (Родригес) – 06:27     2:0 Луостаринен (Лунделль, Райнхарт) – 07:31     2:1 Заха (Линдхольм, Пик) – 15:33 (sh)     3:1 Райнхарт (Барков) – 18:34 (sh)     4:1 Беннетт – 19:34     5:1 Гаджович (Боквист, Балинскис) – 29:12     5:2 Макэвой (Бичер, Линдхольм) – 32:32     6:2 Родригес (Ткачук, Экблад) – 46:26     6:3 Фредерик (Бразо) – 56:51     6:4 Пастрняк (Макэвой) – 58:15 (pp)    

В составе победителей голами отметились Сэм Беннетт (дубль), Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт, Джона Гаджович и Эван Родригес. За «Бостон» отличились Павел Заха, Чарли Макэвой, Трент Фредерик и Давид Пастрняк.

Из россиян во встрече приняли участие вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, защитник «Пантерз» Сергей Куликов и игрок «Брюинз» Никита Задоров. Отметим, что команды провели первый матч в новом сезоне НХЛ.

В следующем матче «Флорида» сыграет с «Оттавой», а «Бостон» проведёт встречу с «Монреалем».

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