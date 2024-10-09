В матче «Сиэтла» и «Сент-Луиса» произошла драка с участием россиянина Торопченко
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В Сиэтле (США) на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Данн (Эберле) – 20:27 2:0 Толванен (Эванс, Борген) – 22:20 2:1 Кайру (Томас, Фолк) – 33:42 (pp) 2:2 Броберг (Фолк, Холлоуэй) – 35:17 2:3 Кайру (Тексье) – 35:37
На 10-й минуте второго периода произошла драка между россиянином Алексеем Торопченко из «Сент-Луиса» и канадским форвардом Янни Гурдом из «Сиэтла».
Помимо Торопченко, во встрече принял участие другой российский нападающий «Блюз» — Павел Бучневич.
Напомним, эта игра стала первой в сезоне для команд. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» проведёт встречу с «Миннесотой».
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