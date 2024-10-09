В матче «Сиэтла» и «Сент-Луиса» произошла драка с участием россиянина Торопченко

В Сиэтле (США) на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.

На 10-й минуте второго периода произошла драка между россиянином Алексеем Торопченко из «Сент-Луиса» и канадским форвардом Янни Гурдом из «Сиэтла».

Помимо Торопченко, во встрече принял участие другой российский нападающий «Блюз» — Павел Бучневич.

Напомним, эта игра стала первой в сезоне для команд. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Сан-Хосе», а «Сиэтл» проведёт встречу с «Миннесотой».