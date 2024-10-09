«Флорида» продлила на восемь лет контракт с 29-летним нападающим

Клуб Национальной Хоккейной Лиги «Флорида Пантерз» продлил контракт с 29-летним канадским нападающим Картером Вераге, сообщает официальный аккаунт НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter). Как стало известно, соглашение «пантер» с форвардом пролонгировано сроком на восемь лет.

Картер Вераге выступает за «Флориду» с сезона-2020/2021 и является двукратным обладателем Кубка Стэнли. Один из трофеев был выигран нападающим в составе «Пантерз» в прошедшем сезоне, другой — ранее, в 2020 году, в период выступлений за «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ранее стало известно, что в своём стартовом матче нового регулярного чемпионата «Флорида» победила «Бостон» со счётом 6:4.