Ассист Михаила Сергачёва помог «Юте» выиграть «Чикаго» в первом матче сезона

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Гости обыграли соперников со счётом 5:2.

В составе победителей голами американец Клейтон Келлер, канадский форвард Барретт Хэйтон и американский нападающий Иэн Коул. Также в активе канадца Дилана Гюнтера дубль. На счету россиянина Михаила Сергачёва результативная передача.

В составе «Чикаго Блэкхоукс» голами отличились финский нападающий Теуво Терявяйнен и американец Ник Фолиньо.

Следующий матч «Юта» проведёт на выезде с командой «Нью-Йорк Айлендерс» 11 октября. У хоккеистов из «Чикаго» продолжится выездная серия. Они сыграют с «Виннипег Джетс» 12 октября.