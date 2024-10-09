Ассист Михаила Сергачёва помог «Юте» выиграть «Чикаго» в первом матче сезона
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Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Гости обыграли соперников со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гюнтер (Кесселринг, Кули) – 04:56 2:0 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 13:35 3:0 Хэйтон (Сергачёв, Шмальц) – 28:46 3:1 Терявяйнен (Бедард, Джонс) – 34:27 3:2 Фолиньо (Власик, Бедард) – 44:48 4:2 Гюнтер (Кули, Дурзи) – 59:18 5:2 Круз (Коул) – 59:38
В составе победителей голами американец Клейтон Келлер, канадский форвард Барретт Хэйтон и американский нападающий Иэн Коул. Также в активе канадца Дилана Гюнтера дубль. На счету россиянина Михаила Сергачёва результативная передача.
В составе «Чикаго Блэкхоукс» голами отличились финский нападающий Теуво Терявяйнен и американец Ник Фолиньо.
Следующий матч «Юта» проведёт на выезде с командой «Нью-Йорк Айлендерс» 11 октября. У хоккеистов из «Чикаго» продолжится выездная серия. Они сыграют с «Виннипег Джетс» 12 октября.
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