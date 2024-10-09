НХЛ регулярный чемпионат 2024-2025: результаты на 9 октября

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Сегодня, 9 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи.

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Гости обыграли соперников со счётом 5:2.