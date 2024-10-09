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НХЛ регулярный чемпионат 2024-2025: результаты на 9 октября

НХЛ регулярный чемпионат 2024-2025: результаты на 9 октября
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Сегодня, 9 октября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи.

В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сиэтл Кракен» и «Сент-Луис Блюз». «Блюз» обыграли соперника со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2024, вторник. 23:30 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Данн (Эберле) – 20:27     2:0 Толванен (Эванс, Борген) – 22:20     2:1 Кайру (Томас, Фолк) – 33:42 (pp)     2:2 Броберг (Фолк, Холлоуэй) – 35:17     2:3 Кайру (Тексье) – 35:37    

В Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Беннетт (Родригес) – 06:27     2:0 Луостаринен (Лунделль, Райнхарт) – 07:31     2:1 Заха (Линдхольм, Пик) – 15:33 (sh)     3:1 Райнхарт (Барков) – 18:34 (sh)     4:1 Беннетт – 19:34     5:1 Гаджович (Боквист, Балинскис) – 29:12     5:2 Макэвой (Бичер, Линдхольм) – 32:32     6:2 Родригес (Ткачук, Экблад) – 46:26     6:3 Фредерик (Бразо) – 56:51     6:4 Пастрняк (Макэвой) – 58:15 (pp)    

Завершился матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Юта» и «Чикаго Блэкхоукс», который прошёл на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Гости обыграли соперников со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Гюнтер (Кесселринг, Кули) – 04:56     2:0 Келлер (Шмальц, Хэйтон) – 13:35     3:0 Хэйтон (Сергачёв, Шмальц) – 28:46     3:1 Терявяйнен (Бедард, Джонс) – 34:27     3:2 Фолиньо (Власик, Бедард) – 44:48     4:2 Гюнтер (Кули, Дурзи) – 59:18     5:2 Круз (Коул) – 59:38    
Календарь регулярного сезона НХЛ
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