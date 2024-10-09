Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: моя цель — четыре очка в каждой игре

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал о цели на матчи нового сезона НХЛ. Форварду не хватает двух шайб до рубежа в 500 забитых голов в лиге.

«Прежде всего нужно забить два гола в следующих двух играх. Моя цель — четыре очка в каждой игре, и команда выигрывает каждую игру. Я всё ещё голоден и всё ещё хочу побеждать в каждой игре. Последние два сезона были грустными. Когда ты проигрываешь, не попадаешь в плей-офф, это плохо для города, плохо для болельщиков. Повторюсь, мой девиз — «Выигрывать в каждой игре», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.

Первую игру нового сезона «пингвины» проведут дома с «Нью-Йорк Рейнджерс» 10 октября.