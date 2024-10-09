Бобровский вышел на 2-е место по победам в играх открытия среди действующих голкиперов НХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в победном матче открытия с «Бостон Брюинз».
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский вышел на второе место по победам в матче открытия среди действующих голкиперов НХЛ. Российский хоккеист сравнялся с вратарём «Каролины Харрикейнз» Фредериком Андерсеном. У хоккеистов по семь таких побед. Лучший среди действующих голкиперов по данному показателю — Марк-Андре Флёри (10) из «Миннесоты Уайлд».
Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Беннетт (Родригес) – 06:27 2:0 Луостаринен (Лунделль, Райнхарт) – 07:31 2:1 Заха (Линдхольм, Пик) – 15:33 (sh) 3:1 Райнхарт (Барков) – 18:34 (sh) 4:1 Беннетт (Грир) – 19:34 5:1 Гаджович (Боквист, Балинскис) – 29:12 5:2 Макэвой (Бичер, Линдхольм) – 32:32 6:2 Родригес (Ткачук, Экблад) – 46:26 6:3 Фредерик (Бразо) – 56:51 6:4 Пастрняк (Макэвой) – 58:15 (pp)
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