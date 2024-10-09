Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский вышел на 2-е место по победам в играх открытия среди действующих голкиперов НХЛ

Бобровский вышел на 2-е место по победам в играх открытия среди действующих голкиперов НХЛ
Комментарии

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в победном матче открытия с «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский вышел на второе место по победам в матче открытия среди действующих голкиперов НХЛ. Российский хоккеист сравнялся с вратарём «Каролины Харрикейнз» Фредериком Андерсеном. У хоккеистов по семь таких побед. Лучший среди действующих голкиперов по данному показателю — Марк-Андре Флёри (10) из «Миннесоты Уайлд».

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
6 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Беннетт (Родригес) – 06:27     2:0 Луостаринен (Лунделль, Райнхарт) – 07:31     2:1 Заха (Линдхольм, Пик) – 15:33 (sh)     3:1 Райнхарт (Барков) – 18:34 (sh)     4:1 Беннетт (Грир) – 19:34     5:1 Гаджович (Боквист, Балинскис) – 29:12     5:2 Макэвой (Бичер, Линдхольм) – 32:32     6:2 Родригес (Ткачук, Экблад) – 46:26     6:3 Фредерик (Бразо) – 56:51     6:4 Пастрняк (Макэвой) – 58:15 (pp)    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android