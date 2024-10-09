Бобровский вышел на 2-е место по победам в играх открытия среди действующих голкиперов НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский принял участие в победном матче открытия с «Бостон Брюинз».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Бобровский вышел на второе место по победам в матче открытия среди действующих голкиперов НХЛ. Российский хоккеист сравнялся с вратарём «Каролины Харрикейнз» Фредериком Андерсеном. У хоккеистов по семь таких побед. Лучший среди действующих голкиперов по данному показателю — Марк-Андре Флёри (10) из «Миннесоты Уайлд».

Напомним, в Санрайзе (США) на стадионе «Амерант Банк Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Флорида Пантерз» и «Бостон Брюинз». «Пантерз» обыграли соперника со счётом 6:4.